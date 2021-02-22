Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de kısıtlamalarla ilgili yeni tarih 21 Haziran /22 Şubat 2021 21:19

İngiltere'de kısıtlamalarla ilgili yeni tarih 21 Haziran

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İngiltere'de virüsle mücadelede yeni bir dönemin planlaması yapılıyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı açıklamada koronavirüse karşı alınan tüm sosyal kısıtlamaların 21 Haziran'dan itibaren kaldırılmasının hedeflendiğini belirttiği ifade edildi.

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya'nın karantinadan çıkış planına ilişkin, "21 Haziran'dan itibaren Britanya'daki tüm sosyal kısıtlamaların kaldırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, Britanya'nın karantinadan çıkış planına değinerek, yol haritasının 4'er haftalık 4 aşamadan oluştuğunu belirtti. Johnson, yol haritasının yeniden büyük ölçekli kısıtlamalara geri dönüşü önlemeye yönelik "ihtiyatlı" bir yaklaşım olacağını ifade etti.

"Tehdit önemli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Johnson, "İngiliz kamuoyunun kararlılığı ve NHS'imizin Britanya genelinde 17,5 milyondan fazla insanı aşılamadaki olağanüstü başarısı nedeniyle bu adımları atabileceğiz" dedi.

Başbakan Johsnon, "Aşılama programı, bizim lehimize olan ihtimalleri dramatik bir şekilde değiştirdi. Sefil bir yıl, yerini çok farklı ve kıyaslanamayacak kadar daha iyi bir ilkbahar ve yaza bırakacak" ifadelerini kullandı.

"Aşılarımızın etkili olduğundan eminiz"

Virüsün yeni türleri hakkında konuşan Johnson, aşıların yeni türlere karşı etkili olacağını belirterek, "Tüm aşılarımızın ölüm ve ciddi hastalıkları azaltmada etkili olduğundan eminiz ve yeni türlere karşı etkili olduklarından şüphe etmemize gerek yok" dedi.

Başbakan Johnson, yol haritasının ilk aşamasında okulların 8 Mart'ta yeniden açılacağını ifade ederek, dışarıda asgari düzeyde sosyalleşmeye izin verileceğine dair söz verdi. Johnson, yol haritasına göre tüm sosyal kısıtlamaların 21 Haziran'dan itibaren kaldırılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Britanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 120 bin 757'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 10 bin 641 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 126 bin 150'ye yükseldi.
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