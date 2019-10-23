İngiltere'de konteynerde 39 ceset bulundu

Bölgeye gönderilen acil servis ekipleri konteyner içinde biri çocuk 39 kişinin cesedini buldu.
Euronews'in haberine göre İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilileri, sorumluları bulmak için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığı kaydedildi.
Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.