Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de koronavirüse karşı iki yeni ilacı devreye sokuluyor /08 Ocak 2021 23:01

İngiltere'de koronavirüse karşı iki yeni ilacı devreye sokuluyor

İngiltere'de yüzlerce hastaya iyi gelebilecek miktarda stoku bulunan iki yeni ilacın koronavirüsü ağır geçiren hastalarda kullanılmak üzere Covid yoğun bakım birimlerinde devreye sokulacağı belirtildi.

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Resmi verilere göre İngiltere'de son 24 saatte 1325 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu salgının başlangıcından bu yana ülkedeki en yüksek günlük ölü sayısı. Ayrıca 68 bin 53 de yeni vaka tespit edildi.

İngiltere'de Covid salgınının merkezine dönüşen başkent Londra'nın belediye başkanı Sadiq Khan, kentte salgının kontrolden çıktığını söyledi. Khan şehirde bir dizi olağanüstü hal önlemini yürürlüğe soktu.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şu anda başkentteki hastanelerde 7 binden fazla Covid-19 hastası bulunduğunu söyledi.

İki yeni ilaç kullanılacak

Covid-19'u ağır geçiren hastalarda kullanılmak üzere iki yeni ilaç, İngiltere'deki Covid yoğun bakım birimlerinde devreye sokuluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı hastanelerde yürütülen denemelerde, Roche tarafından üretilen Actemra (Tocilizumab) ve Sanofi'nin ürettiği Kevzara (Sarilumab) adlı anti inflamatuvar niteliğindeki iki artirit ilacının tedavide olumlu sonuçlar vediği görüldü.

İhracat yasağı listesine de eklendi

İngiltere'de yüzlerce hastaya iyi gelebilecek miktarda stoku bulunan ilaçlar, önlem olarak ihracat yasağı listelerine de eklendi.
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