Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Koronavirüs'e karşı yüz güldüren ilaç... /26 Mayıs 2020 21:24

İngiltere'de Koronavirüs'e karşı yüz güldüren ilaç...

Koronavirüs'ün Avrupa'da en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İngiltere'de Remdesivir isimli ilacın virüse karşı olumlu sonuçlar verdiği ve hastalar üzerinde deneceği ifade edildi.

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Birleşik Krallık'ta Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 134 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 37 bin 48'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Remdesivir isimli ilaç üzerinde yapılan araştırmalardan 'umut edici' sonuçlar aldıklarını ve koronavirüs taşıyan hastaların üzerinde deneneceğini açıkladı.

Birleşik Krallık’ta sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı 4 bin 43 artarak 265 bin 227 oldu.

Ülkede son bir gün içinde 109 bin 979 test yapıldığı, toplam test sayısının 3 milyon 681 bin 295’e yükseldiği ifade edildi.

HASTALAR ÜZERİNDE DENENECEK

Salgına ilişkin güncel gelişmeleri açıklayan Sağlık Bakanı Matt Hancock, Remdesivir adlı antiviral ilacın, yeni bir araştırmada Ulusal Sağlık Sistemi NHS’te tedavi gören belirli hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Hancock, şimdiden umut vadeden sonuçlar alındığını ve ilacın iyileşme süresini kısaltabileceğini belirtti.

Hancock “Bu büyük ihtimalle kriz başladığından bu yana koronavirüs tedavisinde ileriye doğru atılan en büyük adım” ifadesini kullandı. 
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