İngiltere'de kritik gün

İngiltere'de yaklaşık 46 milyon seçmen, seçimlerde oy kullanmak için başvuruda bulundu.





Türkiye saatiyle 10:00'da başlayan oy verme işlemi gece saat 01:00'e kadar sürecek.





İngiltere Parlamentosu'nda salt çoğunluk olan 326 milletvekiline ulaşan parti tek başına hükümet kurabilecek.





ANKETLERE GÖRE MUHAFAZAKÂR PARTİ ÖNDE





Anketlerde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti önde görünüyor.





İngiltere Haziran 2016'da düzenlediği referandumla Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma (Brexit) kararı almıştı.





Ancak önceki başbakan Theresa May ve mevcut Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardıkları anlaşmalar, parlamentoda kabul edilmemişti.





Başbakan Boris Johnson seçimleri yeniden kazanır ve AB ile vardığı anlaşma parlamentoda onaylanırsa İngiltere 31 Ocak 2020'de AB'den resmen çıkmış olacak.