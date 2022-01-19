Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Lordlar Kamarası o tasarıya tam onay vermedi /19 Ocak 2022 00:21

İngiltere'de Lordlar Kamarası o tasarıya tam onay vermedi

İngiltere'de “Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı”nın tartışmalı maddelerinin Lordlar Kamarası'nda onaylanmadığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere’de Parlamentonun Lordlar Kamarası, “Drakon kanunları” benzetmesi yapılan ve protesto hakkına yönelik büyük kısıtlamalar içeren “Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı”nın (Police, Crime, Sentencing and Courts bill-PCSC) ihtilaflı maddelerine onay vermedi.

Lordlar Kamarası’nda bu sabah erken saatlerde biten tarihi oylama Muhafazakar Parti açısından büyük bir hezimetle sonuçlandı. Tasarının 14 maddesi reddedildi.

Tasarının -protestocuların kamusal alanları işgal etmek, köprülerden sarkmak, kendilerini pencerelere yapıştırmak gibi eylemlerin görünürlüğünü artıran protesto yöntemlerini engellemeyi amaçlayan- “Kasıtlı veya pervasızca kamuoyunda rahatsızlık meydana getirme”ye dair maddeleri reddedildi.  

Polisin protesto gösterilerinde makul şüphe koşulu gerekmeksizin protestocuları durdurup üzerlerini aramasına dair düzenleme ve Parlamento Meydanı’da protesto gösterisi yapılabilecek bölgenin kısıtlanmasına dair düzenleme de reddedilen maddeler arasında yer alıyor.

Söz konusu düzenlemeler ile Extinction Rebellion (XR) ve Insulate Britain gibi iklim aktivistlerinin son dönemde çok ses getiren işgal eylemlerinin sonlandırılması hedefleniyordu.

Yasanın reddedilen maddelerinin tekrar gündeme alınması için Avam Kamarası’nda yeniden düzenlenmesi ve görüşülmesi gerekiyor.
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