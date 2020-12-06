İngiltere'de merakla beklenen gelişme

21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak aşıdan İngiltere için 40 milyon doz sipariş edildi.Bu hafta kullanıma sokulacak aşı dozları, soğutulmuş konteynerler yardımıyla Belçika'dan İngiltere'ye gelmeye başladı.





İngiltere Sağlık Bakanlığı, bu hafta başlayacak Covid-19 aşısı uygulamasını "ülke tarihinin en geniş kapsamlı aşı uygulaması" olarak tanımladı.





Salgına karşı mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ve bakımevi çalışanları, koronavirüs aşısında ilk sırada olacak.





İngiltere genelinde 50 hastane aşının dağıtım sürecinde görev almak üzere belirlendi.





İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis, tedarikteki zorluklara rağmen ilk aşı dozlarının pazartesi günü hastanelere ulaşacağını ve salı günü uygulanmaya hazır olacağını kaydetti.