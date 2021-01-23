Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de mutasyon alarmı /23 Ocak 2021 22:51

İngiltere'de mutasyon alarmı

İngiliz bakanların 25 Ocak Pazartesi günü ülkedeki seyahat kısıtlamalarının artırılması konusunda görüşecekleri bildirildi. Sıkılaşma kararları arasında, İngiltere’ye giriş yapacakların otellerde karantinaya alınması yer alıyor.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin sınırlarını yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni türlerinden korumak için daha fazla tedbir alınabileceğini söyledi.

İngiltere’de hükûmet yetkilileri seyahat edenlerin 10 gün boyunca otellerde karantinaya alınmasını ve konaklama ücretlerinin karantina altına alınan kişi tarafından ödemesini mecburi kılmayı düşünüyor.

HAVACILIK VE TURİZMDE KRİZ DERİNLEŞECEK

İngiltere'nin mevcut kısıtlamaları çoğu uluslararası seyahati yasaklarken, ocak ayının başlarında getirilen yeni kuralla ülkeye giriş yapacakların seyahat öncesinde Koronavirüs testi yaptırması isteniyor.

Daha katı sınır kurallarının, bir yıla yakındır Covid-19 kısıtlamalarından dolayı mali baskı altında olan havacılık ve turizm sektörünü derinden etkileyeceği söyleniyor.
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