İngiltere'de mutasyon alarmı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin sınırlarını yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni türlerinden korumak için daha fazla tedbir alınabileceğini söyledi.







İngiltere’de hükûmet yetkilileri seyahat edenlerin 10 gün boyunca otellerde karantinaya alınmasını ve konaklama ücretlerinin karantina altına alınan kişi tarafından ödemesini mecburi kılmayı düşünüyor.





HAVACILIK VE TURİZMDE KRİZ DERİNLEŞECEK





İngiltere'nin mevcut kısıtlamaları çoğu uluslararası seyahati yasaklarken, ocak ayının başlarında getirilen yeni kuralla ülkeye giriş yapacakların seyahat öncesinde Koronavirüs testi yaptırması isteniyor.





Daha katı sınır kurallarının, bir yıla yakındır Covid-19 kısıtlamalarından dolayı mali baskı altında olan havacılık ve turizm sektörünü derinden etkileyeceği söyleniyor.