Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi /30 Mayıs 2020 09:52

İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi

İngiltere'de otomotiv şirketlerinin koronavirüs salgını nedeniyle üretim tesislerini kapatmasıyla Nisan ayında otomobil üretiminin, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99.7 seviyesinde azaldığı bildirildi.

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İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), İngiltere'de Nisan ayındaki otomobil üretimine ilişkin verileri paylaştı.

Sputnik'in aktardığı'na göre, SMMT açıklamasında, İngiltere'de Nisan ayında sadece toplam 197 araç üretildiği, böylece 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük araç üretim verisinin kaydedildiği belirtildi.

İngiltere'de Nisan ayı itibarıyla yıllık bazda ise toplam otomobil üretimi yüzde 27.6 azalarak toplam 319 bin 449'a geriledi.

Açıklamada, İngiliz otomotiv şirketlerinin Nisan ayında salgınla mücadelede sağlık personelinin kullanması için 700 bin kişisel koruyucu ekipman üretimi yaptığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Araç üretiminin Nisan ayında tamamen rafa kalmasının ardından, veriler şaşırtıcı değil. Fakat yine de bu veriler endüstrimizin karşılaştığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından önemli" ifadelerini kullandı.
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