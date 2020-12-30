Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Nisan'dan bu yana bir ilk yaşandı /30 Aralık 2020 22:09

İngiltere'de Nisan'dan bu yana bir ilk yaşandı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İngiltere'de geçtiğimiz Nisan ayından bu yana ilk kez virüs kaynaklı günlük ölüm sayısının 980'i geçtiği belirtildi.

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İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, günlük vaka sayısı düne göre yaklaşık 3 bin düşerek 50 bin 23'e yükseldi.

Can kaybı ise artmaya devam ederek 981'e ulaştı ve böylece "24 Nisan'dan beri en yüksek ölüm sayısı" kaydedildi. Toplam can kaybı ise 72 bin 548'e çıktı.

İngiliz basını, can kayıplarının bu kadar fazla artmasında Noel tatili döneminde rapor edilemeyen sayıların şimdi işlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini yazdı.

Ülke genelinde en sıkı önlemler devreye girdi

Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak İngiltere'de görülen Koronavirüs'ün daha hızlı buluşan bir türünün tüm ülkeye yayıldığını ve vakaların "hızla ikiye katlandığını" belirtti.

Hancock, virüsün yayılmasını sınırlamak için katı kısıtlamaların uygulandığı yerlere yenilerin eklenmesine karar verildiğini de açıkladı.

Böylece İngiltere halkının yüzde 78'ini oluşturan yaklaşık 44 milyon kişi, ülkedeki en sıkı önlemleri içeren "4. aşama" kısıtlamalar altına alınmış oldu.

"Adı konulmamış karantina" olarak değerlendirilen 4. aşama kısıtlamalar, temel ürünlerin satılmadığı tüm ticari işletmelerin kapatılması, restoranların sadece paket servisi yapması, gerekli olmadıkça şehirler arası seyahat edilememesi ve tüm spor müsabakaların seyircisiz oynanmasını içeriyor.
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