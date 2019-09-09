İngiltere'de parlamento askıya alınıyor

İngiltere parlamentosu, pazartesi mesai bitimiyle başlayarak ve yaklaşık 5 hafta süreyle resmen askıya alınıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, askıya alma kararı nedeniyle parlamento ancak 14 Ekim’de yeniden toplanabilecek.



İngiltere parlamentosunun zorunlu tatili, Johnson’un önerisi üzerine bu akşam yapılması öngörülen ikinci erken seçim oylaması sonrasında başlayacak.





ERKEN SEÇİM OYLAMASINDAN RET KARARI ÇIKMASI BEKLENİYOR





Geçen hafta, 15 Ekim’de erken seçim yapılması önerisi reddedilen Johnson’ın bugün tasarısını yeniden parlamentonun onayına sunacağı ancak bunun ikinci kez reddedilmesinin beklendiği kaydediliyor. Muhalefetin reddedileceğini açıkladığı seçim önerisi için Johnson’un parlamentonun üçte iki çoğunluğunun desteğini alamayacağına dikkat çekiliyor.





Johnson’un sözcüsü, sonucundan bağımsız olarak oylamadan sonra parlamento tatilinin başlayacağını açıkladı.





JOHNSON’IN BREXIT PLANI ÇÖKTÜ YORUMU





Parlamentonun faaliyetlerini askıya alarak, muhalefetin anlaşmasız Brexit’in engellenmesine yönelik girişimlerini önlemeyi hedefleyen Johnson’ın bu stratejisi de sonuçsuz kalmış görünüyor.





Anlaşmasız Brexit’e karşı muhalefet partilerinin bazı iktidar milletvekillerinin desteğiyle geçen cuma günü parlamentodan geçirdiği anlaşmasız Brexit’i önleyen yasa tasarısı, bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in onayıyla yasalaştı.





Yasa 19 Ekim tarihine kadar AB ile bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde İngiltere Başbakanı Johnson’un İngiltere’nin AB’den ayrılması için 3 aylık erteleme talep edilmesini zorunlu kılıyor.





Brexit’in ertelenmesini istemeyen Boris Johnson’un bu yasa nedeniyle AB’den zorunlu olarak erteleme talep etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.





ASKIYA ALMA KARARINA ANAYASAL REZALET DİYEN BAŞKANDAN İSTİFA





Bu arada 10 yıldır Avam Kamarası Başkanı olan John Bercow görevi bırakacağını açıkladı.





Kararını Avam Kamarası’nın bugünkü oturumunun açılışında açıklayan Bercow, İngiltere’nin AB’den ayrılması öngörülen 31 Ekim’de görevinden ayrılacağını, bu tarihten önce bir erken genel seçim yapılması halinde ise görevini parlamentonun kapanmasıyla bırakacağını duyurdu.





Siyasi tartışmalarda tarafsız kalmaya ve siyasi gruplar arasında denge gözetmeye özen gösteren Bercow, Johnson’un parlamentoyu askıya alma kararına “anayasal rezalet” sözleriyle tepki göstermişti.