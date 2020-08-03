İngiltere'de restoranlarda hesabın yarısını devlet ödemeye başladı

İngiliz hükümeti, vatandaşların dışarı çıkıp harcama yapması için restoranda yiyecekleri yemeklerin yarısının faturasını ödemeye başladı. Temmuz başında duyurulan ve 3 Ağustos pazartesi itibariyle hayata geçen uygulama ile (alkollü içki hariç) yemeklerin faturası otomatik olarak yarı yarıya devlet ve vatandaş arasında paylaştırılıyor. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, pandemiden dolayı etkilenen işleri korumak ve işsizliğe destek olmak için 37,7 milyarlık mini bir bütçe ayırdıklarını belirtirken “dışarıda yemeye yardımcı olalım” tasarısı dahilinde ülkenin herhangi bir yerindeki restoranda kişi başı 10 sterline kadar yenen her yemek, yüzde 50 indirimli olacak. İndirim, limitsiz olarak pazartesiden çarşamba gününe kadar tüm yemeklerde geçerli olacak.





Rishi Sunak, tasarıyla ilgili "müşterileri tekrar restoranlara, kafelere getirmek, bu alanda çalışan 1,8 milyon kişiyi korumak durumundayız. Bu kapsamda ağustos ayında ülkedeki her restoranda yemek indirimi yapacağız." demişti