İngiltere'de saldırı sonrası ilk gözaltı geldi

İngiltere’nin Reading kentinde dün akşam düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis saldırının “terör olayı” olduğunu, gözaltına alınan şüphelinin 25 yaşındaki Khairi Saadallah olduğunu açıkladı.







Khairi Saadallah’ın saldırının düzenlendiği parkta gözaltına alındığı ve saldırıyla ilgili olarak aranan başk bir kişi olmadığı duyuruldu. BBC’ye konuşan güvenlik kaynakları Saadallah’ın Libya kökenli olduğunu söyledi.





Saldırgan yerel saatle 19:00’da başkent Londra’nın batısındaki kentin merkezindeki Forbury Gardens Parkı’nda bulunan iki grubu hedef almış ve bazı kişileri boyunlarından ya da kollarından bıçaklamıştı. Sunday Mirror gazetesi, saldırganın daha fazla kişiyi bıçaklamasını onu üzerine atlayarak yere yatıran bir polisin önlediğini yazdı.





Parkta büyük paniğe neden olan saldırı sonrası yürütülen soruşturmaya terörle mücadele birimleri de dahil olmuştu. Reading’de polis saldırılar sonrası akşam saatlerinde bazı evlere baskın düzenledi. Polis cep telefonuyla saldırıyı görüntüleyenlerden, bu görüntüleri güvenlik güçleriyle paylaşmalarını ve “hayatlarını yitirenlerin ailelerine saygılı bir şekilde” sosyal medyada yayımlanmamasını istedi.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson Reading’de yaşananlar için “dehşet verici” dedi, müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür etti. İçişleri Bakanı Priti Patel ve ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer da saldırıların “çok kaygı verici” olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Matt Hancock da “Gerekçesi ne olursa olsun, korkunç bir suç işlendi” dedi.





Forbury Gardens Parkı’nda dün gündüz saatlerinde ırkçılık karşıtı Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) eylemi yapılmıştı. Barışçıl geçen gösteri sonrası protestocular parktan ayrılmıştı.





Polis, olayın bu eylemle ilgili olduğuna dair hiçbir ipucu olmadığını açıkladı. Eylemin organizatörleri de barışçıl şekilde toplanan grubun olaysız dağıldığını ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.