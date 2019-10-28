İngiltere'de seçim önerisi oylandı: İşte sonuç

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) 3 ay daha erteleme kararı aldıklarını açıkladı. İngiltere'de Avam Kamarası'nda yapılan oylamada ise Başbakan Boris Johnson'ın 12 Aralık'ta erken seçim yapılması önerisi reddedildi.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre 299 milletvekili 12 Aralık'ta erken seçimlere gidilmesi yönünde oy kullanırken, 70 milletvekili öneriye karşı çıktı.





İngiltere'de mevcut seçim yasalarına göre erken seçim için parlamentoda üçte iki çoğunluk (434 oy) sağlanması gerekiyor.





Brexit 31 Ocak'a ertelendi, erteleme yinelenebilir

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini duyurdu.





Tusk, "27 AB ülkesi İngiltere'nin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye dek erteleme talebini kabul etme konusunda anlaştı. Bu kararın yazılı bir şekilde resmileştirilmesi bekleniyor" dedi.





Ancak bu uzatmanın özelliği, esnek olması. İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Brüksel ile üzerinde anlaştığı Brexit Anlaşması'nı 31 Ocak'tan önce onaylarsa, İngiltere bu tarihten önce AB'den ayrılabilecek.





27 AB ülkesi ayrıca İngiltere'nin birlikten ayrılma koşullarının gelecekte yeniden müzakere edilmemesini kararlaştırdı.





Son erteleme öncesi, İngiltere'nin Perşembe günü AB'den ayrılması öngörülüyordu.





Boris Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup gönderdiğini ve Brexit'in 31 Ocak'tan sonra bir kez daha ertelenmemesini istediğini açıkladı.





Johnson, "Brexit'in ertelenmesi seçeneği ortada olduğu sürece, İngiltere Parlamentosu'nun asla bir anlaşmayı onaylamamasından korkuyorum" dedi.





İşçi Partisi, İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılması ihtimali tamamen ortadan kalkmadan, erken seçime destek vermeyeceğini açıklamıştı.