İngiltere'de sendikalar sokağa inmeye hazırlanıyor

SAVAŞ HER ŞEYİN SEBEBİ GÖSTERİLİYOR





İngiltere’de son 30 yılın en hızlı yükselen enflasyonuna karşı sendikalar sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Ülkede son bir yıl içinde enflasyon yüzde 3,2’den yüzde 7’ye yükseldi. Yaşanan hayat pahalılığına karşı, tüm işçilerin ücretlerinin yükselmesini talep eden sendikalar konfederasyonu TUC, 18 Haziran’da parlamento önünde düzenlenecek kitlesel gösterinin örgütlenmesine başladı.Petrol, gaz, elektrik, yağ, gıda ve ev eşyelerında görülen hızlı fiyat artışı Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa bağlanırken, ülkedeki işçi ücretlerine yüzde 1 ile 3 arasında yapılan zamma büyük bir tepki var. Başta sağlık emekçilerine olmak üzere, birçok kamu çalışanının ücretine enflasyonun çok altında zam yapıldı.Ülkedeki 6,5 milyon işçiyi temsil eden TUC, tek tek sendikaların da baskısıyla eylem kararı almak zorunda kaldı. Tüm ülkedeki işçilere çağrı yapan TUC’un eylem tarihini 18 Haziran olarak seçmesi, geç olması sebebiyle de birçok sendikanın tepkisine neden oldu.2020 yılında pandemi sebebiyle 9,4 küçülen ülke ekonomisi, 2021 yılında 7,5 büyüdü. İngiltere Maliye Bakanlığı, yıl sonu itibarıyla ekonominin en az 3,9 büyümesini bekliyor. Ekonomideki büyümenin 2026 yılına kadar devam edeceği tahmin edilmesine rağmen işçi ücretlerindeki kesinti sürüyor. Pandemi sürecinde verdikleri mücadeleyle övgü toplayan sağlık emekçilerine bile önce yüzde 1 zam dayatıldı, daha sonra tepkiler nedeniyle yüzde 3 zam yapıdı. Sağlık emekçileri, ücretlerine en az yüzde 15 zam yapılmasını talep ediyor.Sendikalar ve kampanya grupları, başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm işçilerin daha fazlasını hak ettiğini ve ücretlerine yapılacak zammın en az enflasyon düzeyinde olması gerektiğini savunuyor. Ancak iktidar, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı, gıda ve hayat pahalılığına sebep olarak gösteriyor. Aynı hükümet, işçi maaşlarına yeterince zam yapmamasının sebebi olarak da savaşı gösteriyor.