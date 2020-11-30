Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de sert tedbirler vakaları %30 aşağı çekti /30 Kasım 2020 14:41

İngiltere'de sert tedbirler vakaları %30 aşağı çekti

İngiltere'de iki hafta önce yeni tip Coronavirus (Covid-19) sebebiyle ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası yeni vaka hızında yüzde 30 düşüş gözlemlendi.

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İngiliz araştırma şirketi Imperial College London'ın “React” adlı çalışmasından elde edilen bilgilere göre, iki hafta önce alınan kısmi karantina sonrasında ülkede Coronavirus vakalarının neredeyse üçte bir oranında düştüğü belirtildi.

VAKALARDA HIZLI DÜŞÜŞ 

Araştırma sonrası elde edilen sonuçlar doğrultusunda ülke genelinde neredeyse iki haftada Coronavirus vakalarında yüzde 30'luk bir düşüş oldu. Ülkede 105 bin kişiden fazla gönüllünün katıldığı çalışmada, İngiltere'de 100 kişiden 1'inin virüse 13-24 Kasım tarihleri arasında yakalandığı tahmin ediliyor. Söz konusu tarihlerin 2 Kasım'da bildirilen 80'de 1 oranından sonra “çarpıcı bir düşüş” olarak ifade edildi. Önceki çalışmalarda, vakalar her dokuz günde bir ikiye katlanırken şimdi yarıya indiği gözlemlendi.

KARANTİNA VAKALARIN AZALMASINA YARDIMCI OLDU

Imperial’ın React programının yöneticisi Profesör Paul Elliott, bunun bazı bölgeleri kapsayan kademeli karantina sistemi (Tier System) ve ardından gelen büyük çaplı karantinanın, vakaların azalmasına yardımcı olduğunu gösterdiğini söyledi.
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