Özel polis ordusu kuruldu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olaylarla ilgili olarak bugün bakanlar ve emniyet müdürleriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştrdi.

İngiltere'de geçen hafta üç kız çocuğunun öldürüldüğü bıçaklı saldırının ardından yaşanan göç karşıtı protesto ve şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak şu ana dek 378 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.Ulusal Polis Müdürleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens, olaylara karışanların kimlikleri tespit edildikçe gözaltı sayısının da artmasını beklediklerini ifade etti. Bu doğrultudaki çalışmalarının aralıksız devam ettiğini sözlerine ekleyen Stephens, "diğer sorumluların da adalete teslim edileceğini" belirtti.DW Türkçe'nin haberine göre İngiltere'nin kuzeybatısında bulunan Southport kasabasındaki bir dans kursunda 29 Temmuz'da düzenlenen bıçaklı saldırının failinin Müslüman bir mülteci olduğu yönündeki asılsız sosyal medya paylaşımlarının ardından birçok kentte gerçekleştirilen eylemlerde polise tuğla ve yanıcı maddelerle saldırılırken birçok dükkan ve otomobil ateşe verildi, evlerin camları kırıldı. Kamuoyunda tanınan aşırı sağcı isimlerin söylemleriyle alevlenen olaylarda, Asyalılara ait işletmeler ve camilere de saldırılırken mültecilerin kaldığı en az iki otel de hedef alındı.Starmer toplantının ardından yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının yaşandığı kent ve kasabalardaki yerel güvenlik güçlerine destek amacıyla bu bölgelere konuşlandırılmak üzere özel eğitimli polislerden kurulu bir "daimi ordu" oluşturulduğunu ve göreve hazır olduğunu açıkladı.Şu an tamamen ülkedeki "kargaşayı" sonlandırmaya odaklandıklarını belirten Starmer, "Sebebi ne olursa olsun, bu bir protesto değil, bu safi şiddet ve biz camilere ya da diğer Müslüman topluluklarına yönelik saldırıları hoş görmeyeceğiz" dedi.İngiltere Başbakanı dünkü açıklamasında da "Bu ülkede insanların güvende olma hakkı var, ancak Müslüman toplulukların hedef alındığını, camilere saldırıldığını gördük" demişti. "Hedef alınan diğer azınlıklara, ırkçı söylemlere, polise yönelik şiddete ve sokaklarda Nazi selamı verilmesine" de değinen Starmer, "Hayır, bunun adını koymaktan çekinmeyeceğim: Aşırı sağcı haydutluk" ifadelerini kullanmıştı.