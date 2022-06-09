Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de sigaraya karşı yeni 'kısıtlama' kararı /09 Haziran 2022 22:53

İngiltere'de sigaraya karşı yeni 'kısıtlama' kararı

Sigara kullanımını azaltmak amacıyla İngiltere'de bir dizi yeni önlemin devreye alınması planlanıyor. Bu önlemler arasında sigara satış yaşının kademeli olarak yükseltilmesi de gündemde.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Britanya’da sigara satın alabilme yaşının her sene bir yaş yükseltilmesi gündemde.

Ülkede tütün ürünleri satın alabilme yaşı 2007’de 16’dan 18’e çıkarılmıştı.

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid’in, çocuklar için çalışan yardım kuruluşu Barnardo’s’un eski üst düzey yöneticisi Javed Khan’dan sigara kullanımının azaltılmasına ilişkin talep ettiği raporda, sigara satın alabilme yaşının her yıl kademeli olarak artırılması önerisi gündeme geldi. Bu sayede 2030’a kadar sigara içerenlerin oranının yüzde 5’in altına düşürülmesi hedefleniyor.

Raporda, hükümete, ülke genelinde tütün bulunabilirliğini sınırlandırmak için tüm çevrimiçi tütün ürünleri satışını yasaklaması ve süpermarketlerin satışlarını durdurması çağrısında bulunuldu.
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