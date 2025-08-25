İngiltere'de sığınmacı otelleri önünde yüksek tansiyonlu gerilim

Resmi verilere göre mart ayı sonunda İngiltere’de 32 bin 345 sığınmacı otellerde barınıyordu. Haziran ayı sonuna kadar ülkede sığınma başvurusu yapanların sayısı 111 bin 84’e ulaştı ve bu rakam rekor seviyeye çıktı. Son bir yılda otellerde kalanların sayısı yüzde 8 artış gösterse de 2023’teki zirvenin altında kaldı.





Kaynak: Kısa Dalga

Epping’deki Bell Hotel’de sığınmacıların kalmasına yargıdan gelen engelleme kararının ardından, göçmen karşıtı gruplar ve ırkçılık karşıtları ülkenin birçok noktasında protesto düzenledi. Hükümetin göçmenleri otellerde barındırma uygulamasına karşı çıkan gruplar sokaklara indi.Sığınmacıların otellerden çıkarılmasını isteyen gruplar birçok şehirde protesto düzenlerken ırkçılık karşıtı hareketler de sokaklara çıkarak karşı eylemler düzenledi. Protestolar İngiltere’nin yanı sıra İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da da gerçekleşti.İngiltere’de Londra’dan Liverpool’a birçok kentte karşıt gruplar sokaklarda çatıştı. Polis farklı kentlerdeki protestolarda tarafları ayırmak için sert müdahalelerde bulundu.'Irkçılığa hayır'Liverpool’da sağ popülist Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) çağrısıyla 400’den fazla kişi “göçmenler sınır dışı edilmesi” talebiyle yürüdü. Karşılarında yüzlerce kişi “Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk” (Stand Up To Racism) hareketi ve Merseyside Antifaşist Ağı (Merseyside Anti-Fascist Network) öncülüğünde toplandı. İskoçya’nın Perth kentinde ise Radisson Blu oteli önünde 150 göçmen karşıtı gösterici toplanırken, karşılarında 200’den fazla kişi “Irkçılığa hayır” ve “Mülteciler hoş geldiniz” pankartları açtı.Eylemler, Yüksek Mahkeme’nin Essex’teki Epping kasabasında bir otelin sığınmacılara tahsis edilmesini engelleyen geçici tedbir kararının ardından geldi. Bu kararın ardından farklı partilerden (İşçi Partisi, Muhafazakârlar ve Reform UK) kontrolündeki bazı belediyeler, benzer hukuki adımlar atmayı değerlendirmeye başladı.Otellerde kalanların sayısı yüzde 8 artış gösterdiİşçi Partisi hükümeti ise karara itiraz edeceğini duyurdu. Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis, “otel uygulamasının 2029’a kadar tamamen sonlandıracaklarını ancak bunun düzenli ve kontrollü olması gerektiğini” söyledi. Aşırı sağcı Reform UK lideri Nigel Farage ise cumartesi günü yaptığı açıklamada “kitlesel sınır dışı” planlarını duyurdu. Farage, ülkeye gelenlerin gözaltına alınarak eski askeri tesislerde tutulacağını ve ikili anlaşmalar yoluyla Afganistan, Eritre gibi ülkelere gönderileceğini söyledi.