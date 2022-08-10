İngiltere'de şimdi de postacılar greve çıkıyor

İngiltere'de postacılar 2009'dan bu yana ilk kez ulusal çapta greve çıkıyor. Royal Mail'de çalışan ve İletişim İşçileri Sendikası'nda (CWU) örgütlü 115 bin işçi 26 Ağustos, 31 Ağustos, 8 Eylül ve 9 Eylül tarihlerinde greve çıkacak. İşçiler yapılan oylamada yüzde 97 ile greve "evet" demişti.CWU'dan yapılan açıklamada, Royal Mail grubunun geçen yıl için 758 milyon pound kar açıkladığı ve bunun 400 milyon poundunun hisse sahiplerine dağıtıldığı, şirket yöneticilerine de toplam 2 milyon pound ikramiye ödendiğini ifade edildi.