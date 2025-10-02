İngiltere'de sinagoga bıçaklı saldırı şoku: Saldırgan vuruldu, yaralılar var

İngiltere’nin kuzeyindeki Manchester kentinde bir sinagogda düzenlenen bıçaklı saldırıda en az dört kişi yaralandı. Polis, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Olay, Yahudiliğin en kutsal günü kabul edilen Yom Kippur sırasında meydana geldi.





Polis, 09.31’de Crumpsall bölgesindeki Heaton Park Hebrew Congregation Sinagogu’na çağrıldıklarını duyurdu.





İhbarı yapan bir görgü tanığı, bir aracın insanların üzerine sürüldüğünü ve ardından bir kişinin bıçaklandığını söyledi.





Polis yetkilileri, olay yerine gelen silahlı ekiplerin saldırganı vurarak durdurduğunu bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırının nedeni henüz açıklanmadı.





Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, yaşananları “ciddi bir olay” olarak nitelendirerek vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.