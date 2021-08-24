Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'de şişelenmiş içecek kalmadı /24 Ağustos 2021 13:06

İngiltere'de şişelenmiş içecek kalmadı

İngiltere'de şirketlerin Brexit nedeniyle tedarik zincirinde yaşadığı sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Bira ve tavuk sektöründeki ulaştırma sorunlarının ardından şimdi de McDonald’s restoranlarında aynı nedenle müşterilere milkshake ve şişelenmiş hiçbir içecek servis edilemiyor.

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Ülke genelinde 1250 şubede yaşanan soruna ilişkin olarak konuşan McDonalds sözcüsü, "Çalışanlarımız bu ürünü stoklarına geri kazandırmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

İngiliz gazetesi The Independent'a konuşan sözcü: "Çoğu perakendeci gibi, şu anda az sayıda ürünü etkileyen bazı tedarik zinciri sorunları yaşıyoruz. Şişelenmiş içecekler ve milkshakeler İngiltere, İskoçya ve Galler'deki restoranlarda geçici olarak mevcut değildir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve müşterilerimize sabırları için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Yeni AB göçmenlik kuralları ve Covid kısıtlamaları nedeniyle kamyon şoförü sıkıntısından kaynaklandığı düşünülen tedarik sorunlarından etkilenen başka şirketler ve sektörler de oldu. Geçen hafta Nandos, tavuk kıtlığı nedeniyle yaklaşık 50 restoranını kapatmak zorunda kaldı.

Perakende ve taşımacılık sektörlerine yönelik lobi grupları, İngiltere'nin kamyon şoförü sıkıntısı ve tedarik zincirlerine olan etkisi hakkında sert bir uyarı ile İş Sekreteri Kwasi Kwarteng'e bir mektup yazdı.

Mektupta AB'den gelen sürücülere geçici çalışma vizesi verilmemesi konusunun gözden geçirilmesi isteniyor.

90 binden fazla tır ve kamyon şoförüne ihtiyaç var
Nakliye firmalarını temsil eden Logistics UK ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu, sorunun temelinde 90 binden fazla tır ve kamyon gibi ağır vasıta sürücüsü eksikliğinin yattığını söylüyor.

Grup, kıtlığın “perakendeciler ve tedarik zincirleri üzerinde giderek sürdürülemez bir baskı oluşturduğunu” söyledi.

Pandemi nedeniyle, 12 aydan fazla bir süredir sürüş eğitimini ve testleri durmuş olduğundan hem ülkede yeterli sayıda ehliyet sahibi bulunmuyor hem Brexit öncesi çalışabilen 25 bin AB vatandaşı sürücü Brexit nedeniyle artık çalışma izni almak zorunda tutuluyor.
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