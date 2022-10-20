İngiltere'de 'Siyasi kaos' büyüyor

İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın ekonomik vaatlerini terk etmesi ve maliye bakanını değiştirmesinin ardından dün de içişleri bakanı istifa etti ve özel danışmanı da görevden alındı.

Bunlara ek olarak Avam Kamarası’ndaki kaya gazı oylaması öncesinde Muhafazakar Partili vekillerin, partinin disiplinden sorumlu yöneticisinin milletvekillerini oy vermeleri için tehdit ettiğine dair açıklamaları ülkedeki siyasi kaosu derinleştirdi.

Gazeteler birinci sayfalarını dün yaşananlara ayırdı.





Guardian gazetesi İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın istifa mektubunda yer alan, Truss’ı eleştiren ifadeleri öne çıkardı. Gazete “Braverman’s sürpriz salvosu Truss’ı uçurumun eşiğine getirdi” manşetine yer verdi.









Gazeteye göre hükümet çökme riskiyle karşı karşıya.





Bu yıl Boris Johnson’ın da bakanlarının art arda istifa etmeye başladığını ve bir süre sonra baskılara dayanamayan Johnson’ın istifa etmek zorunda kaldığını hatırlatan Guardian, aynısının Liz Truss’ın da başına gelebileceğini, Braverman’ın istifasının ilk dalga olabileceğini belirtti.









Daily Telegraph gazetesi ise bakanların hafta sonuna kadar Truss’ı indirme konusunda uzlaştığının düşünüldüğünü yazdı.





Telegraph’a göre Truss birkaç gün içinde devrilebilir.





Gazete, istifa eden Bakan Braverman’ın mektubunda “ana vaatlerimizi terk ettik, seçmenlerimize verdiğimiz sözleri tutamadık” yazdığını aktardı.









i gazetesi ise “İngiltere hükümetinin kalbinde kaos” manşetiyle çıktı.





Dün yaşananları madde madde anlatan gazete, Braverman’ın istifa mektubundaki “Hata yapmamışız gibi davranmak, kimsenin yaptığımız hataları görmediğini düşünerek yola devam etmek ve her şeyin sihirli bir şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir politika değildir” ifadelerini öne çıkardı.





i’a göreBraverman bugün bir istifa konuşması yapacak. Bu konuşmanın Truss’a daha fazla zarar vermesi bekleniyor.









Times gazetesi de Truss’ı daha fazla çalkantının beklediğini yazdı.





Gazeteye konuşan, Kabine’deki Truss’a sadık bakanlardan biri, Truss’ın başbakanlığının artık bittiğini söyledi.





“Parlamento’daki kargaşa bardağı taşıran son damla oldu. Bu noktadan sonra geri dönüş imkansız.”





Gazete, daha geniş bir kitleden destek almak isteyen Truss’ın, başbakanlık yarışındaki rakibi Rishi Sunak’ın destekçilerinden Grant Shapps’ı İçişleri Bakanlığı’na atadığını, Shapps’ın Truss’ı en sert eleştiren Muhafazakar vekillerden olduğunu yazdı.