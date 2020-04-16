Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları uzatıldı /16 Nisan 2020 19:51

İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları uzatıldı

İngiltere'de korona virüsü önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları en az 7 Mayıs'a kadar sürecek.İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının en az 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

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Dominic Raab’ın açıkladığı kararla, sokağa çıkma kısıtlamaları ilk etapta 7 Mayıs’a kadar sürecek. Daha sonraki süreçle ilgili karar ise önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmelere göre verilecek.
 
Dominic Raab, virüsün yayılma hızını yavaşlatmayı hedeflediklerini belirterek, hastanelerde tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin sayısını azaltmak istediklerini söyledi.

Her aşamada bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verdiklerini ifade eden Raab, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sonuç vermeye başladığını gördüklerini dile getirdi.

Raab, korona virüsüne yakalanan Başbakan Boris Johnson’ın tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekalet ediyor.
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