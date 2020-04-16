İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları uzatıldı

Dominic Raab’ın açıkladığı kararla, sokağa çıkma kısıtlamaları ilk etapta 7 Mayıs’a kadar sürecek. Daha sonraki süreçle ilgili karar ise önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmelere göre verilecek.



Dominic Raab, virüsün yayılma hızını yavaşlatmayı hedeflediklerini belirterek, hastanelerde tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin sayısını azaltmak istediklerini söyledi.





Her aşamada bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verdiklerini ifade eden Raab, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sonuç vermeye başladığını gördüklerini dile getirdi.





Raab, korona virüsüne yakalanan Başbakan Boris Johnson’ın tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekalet ediyor.