İngiltere'de sömürgecilik karşıtı eylem

Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, Kolomb'un "Amerika'yı keşfeden maceracı" olarak lanse edilmesine karşı çıkarak, milyonlarca yerli insanın ölümüne neden olan Kolomb'un "acımasız soykırım suçlusu" olduğunu dile getirdi.







AA'da yer alan habere göre, göstericiler, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a da çağrıda bulunarak, Belgrave Meydanı'ndaki Kristof Kolomb heykelinin, soykırımı ve şiddeti temsil ettiği gerekçesiyle kaldırılmasını istedi.





56 MİLYON YERLİ KATLEDİLDİ





Göstericiler, Kristof Kolomb tarafından 12 Ekim 1492'de başlatılan işgalin, "Büyük Ölüm olarak adlandırılan kıtadaki yerli halkların büyük çoğunluğunun köleleştirilmeleri veya katledilmelerine neden olduğunu belirtti.





"Büyük Ölüm"ün, dünyadaki en şiddetli soykırım olduğunu söyleyen göstericiler, bu esnada 56 milyon yerli insanın hayatını kaybettiğini ve bu sayının o dönem dünya nüfusunun yüzde 10'una denk geldiği görüşünü paylaştı.





Gösteriye katılan Bolivyalı yerlilerden Amancay Colque, burada yaptığı konuşmada, Kolomb'un 12 Ekim 1492'de Amerika'ya ayak basmasıyla ırkçılığın doğduğu değerlendirmesinde bulunarak, Kolomb'la birlikte yerli halkın tasfiye edildiğini ve doğal kaynakların çalındığını belirtti.





Colque, Kolomb'un Amerika'ya gelişinin üzerinden 500 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, halen bunun sonuçlarına maruz kaldıklarını dile getirdi.





KOLOMB GÜNÜ'NÜN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ





ABD'de ulusal bir bayram olarak kutlanan Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü, bu yıl ilk kez resmen Yerli Halklar Günü olarak da kutlanmaya başlandı.





İtalyan Kolomb'un 12 Ekim 1492'de Bahamalar'a ayak basması ABD'de 1792'den beri kutlanıyor. İlk kez 1934'te ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından ulusal bayram ilan edilen gün, on yıllardır tartışmalara da konu oluyor.





Kolomb'un, milyonlarca yerlinin yaşadığı Amerika'yı "keşfetmesi" anlatısı, Avrupa merkezli bir bakış olarak eleştirilirken, Kolomb Günü'nde, yerlilerin soykırıma uğramasına ve köleleştirmesine yol açan günün bayram olarak kutlanması birçok tarafından uygun bulunmuyor.





Ülkede, Kolomb'un Karayip ve Güney Amerika'ya yaptığı seferlerde burada yaşayan milyonlarca yerliyi katlettiği ve köleleştirdiği görüşü giderek yayılırken, Kolomb'un heykelleri şehirlerden kaldırılıyor.





Beyaz üstünlüğünün simgesi olarak görülen Kolomb'un heykelleri özellikle de "Siyahların Hayat Önemlidir" hareketinin hız kazanmasıyla birlikte şehirlerden kaldırılıyor.





Ülkedeki eğitimciler de, okullarda da hassas bir konu olarak değerlendirilen Kolomb günü ile ilgili müfredatın, Avrupa merkezli bakıştan uzaklaşarak, yerli halklara ait anlatılara da yer veren kapsayıcı bir bakışa yönelmesi yönünde çalışmalar yapıyor.