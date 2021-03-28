Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 862 yeni vaka /28 Mart 2021 20:09

İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 862 yeni vaka

İngiltere'de Koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 862 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 333 bin 42'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, 30 milyon 151 bin 287 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını belirtti.

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İngiltere'de Koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 862 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 333 bin 42'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, 30 milyon 151 bin 287 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını belirtti.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 862 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 333 bin 42'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 592'ye yükseldi.

30 milyondan fazla kişi aşılandı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, Birleşik Krallık genelinde toplam 30 milyon 151 bin 287 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi. Yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığı ifade edilirken, yüzde 6'sının ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. Aşının her iki dozunu alan kişi sayısının 3 milyon 527 bin 287'ye ulaştığı bildirildi.

İngiltere hükümeti Covid-19 aşı programına göre, 15 Nisan'a kadar 50 yaş ve üzerindeki herkesin aşılanacağını, Temmuz ayı sonunda ise 18 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlere aşı sunmayı hedeflediğini belirtmişti.
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