Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de terör alarmı /03 Kasım 2020 20:27

İngiltere'de terör alarmı

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'ciddi'ye çıkarıldı.Bu seviyeye geçiş, saldırı ihtimalinin yüksek görüldüğü durumlarda uygulanıyor.

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BBC'nin haberine göre karar, Pazartesi akşamı Avusturya'nın başkenti Viyana'da altı farklı noktada düzenlenen saldırıların ardından alındı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana saldırılarının şüphelisini "kendisini IŞİD'e yakın hisseden radikalleşmiş bir kişi, İslamcı terörist" olarak tanımladı.

Fransa'nın güney şehri Nice'te Ekim sonunda bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi öldürüldü, geçen ay da Fransa'nın başkenti Paris'te Hz. Muhammed'in (S.A.V.) karikatürünü gösteren öğretmen Samuel Paty de başı kesilerek öldürülmüştü.

İngiltere'de terör tehdidi seviyesinin yükseltilmesi kararı iç istihbarattan sorumlu MI5'a bağlı Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor.
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