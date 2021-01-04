Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi /04 Ocak 2021 23:56

İngiltere'de ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

Mutsyona uğrayan yeni koronavirüs türü sonrasında daha da bulaşıcı hale gelen salgınla mücadele için İngiltere'de ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiği belirtildi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artış gösteren Koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için bir kez daha ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan Johnson, yeni Koronavirüs varyantının bir önceki dalgaya göre yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığını belirterek, bunun hastane kapasiteleri üzerinde baskı meydana getirdiğini kaydetti.

Hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak için yeni önlemler almaya yöneldiklerini belirten Johnson, herkese "evde kalma" çağrısı yaptı.

Yeni önlemlere göre, temel ihtiyaçlar için alışverişe çıkmak, fiziksel egzersiz ve sağlık servislerine ulaşmak dışında sokağa çıkmak kısıtlanıyor. Evden sürdürülemeyen sektörlerde çalışanlar da kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Tüm düzeylerdeki okullar da uzaktan eğitime geçecek.
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