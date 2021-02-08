İngiltere'de uzmanlar, hükümeti çocukları aşılamaya çağırıyor

İngiltere'de yapılan araştırma, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan çocukların yaklaşık yüzde 15'inde semptomların 5 haftadan fazla devam ettiğini gösterdi.





"Uzun Covid-19" geçiren bu çocuklarda görülen semptomlar arasında baş ağrısı, yorgunluk, beyin sisi, kas ağrısı, havale ve felç yer aldı.





Mirror'da yer alan habere göre, Ulusal İstatistik Ofisinin yaptığı araştırmada, ülkede 16 yaşın altındaki aklaşık 500 bin Covid-19 vakasından 74 bininde, testlerin pozitif çıkmasından itibaren 5'inci hafta sonunda semptomların hâlâ mevcut olduğu görüldü.





Hükümeti çocukları aşılamaya çağıran uzmanlar, İngiltere, İskoçya ve Galler'de ara tatil bitip martta çocuklar okullarına döndüğünde daha etkili önlemler alınmasını da istedi.





"Endişelenecek çok şey var" diyen çocuk doktoru ve Dünya Sağlık Örgütü eski yöneticilerinden Anthony Costello, çocukların yarısı aşılanmadıkça salgının hızlı yayılmaya devam edebileceğini söyledi. İngiltere'de 19 milyon çocuk olduğunu hatırlatan Costello, "Yarısının bile aşısız kalmasına ve enfekte olmalarına izin verirsek bu 9,5 milyon çocuğun Covid-19'a yakalanacağı, bunların da yüzde 15'i yani yaklaşık 1,5 milyon çocuğun uzun süreli semptomlar yaşayarak ciddi şekilde etkilenmesi anlamına geliyor" dedi.





Bristol Üniversitesinden Prof. Dr. Gabriel Scally de açıklamasında, hükümeti, hala gelişmekte olan beyinlerini ve bedenlerini korumak için 18 yaş altındakileri aşılamaya çağırdı.





İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) bünyesindeki yeni uzman kliniklerinin, Covid-19'un uzun vadede zayıflatıcı sağlık etkilerine maruz kalan çocuklara yardımcı olacağı belirtildi.





"Tekerlekli sandalye kullanıyor"

Nichola Careless adlı anne de ragbi ve futbol oynayan 12 yaşındaki oğlunun Eylül 2020'de Covid-19'a yakalandıktan sonra tekerlekli sandalye kullanmaya başladığını söyledi.





Charlie Mountford-Hill adlı anne de beş çocuğunun Covid-19'a yakalandıktan sonra, kalp sıkışması, nefes alma sorunları, kızarıklıklar, burun kanaması ve ağız ülseri yaşadıklarını ve artık eskisi gibi olmadıklarını dile getirdi.