Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de vakalar yeniden tırmanışta: Bir günde 18 bin 270 vaka /27 Haziran 2021 11:22

İngiltere'de vakalar yeniden tırmanışta: Bir günde 18 bin 270 vaka

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 18 bin 270 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 717 bin 811’e ulaştı. Ülkede 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

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İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı günlük vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 270 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 717 bin 811’e ulaştığı belirtildi. Böylece ülkede 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının da 128 bin 89'a yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, yetişkinlerin yüzde 83.7'si, aşının ilk dozunu, yüzde 61.2’si ise, aşının her iki dozunu aldı.
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