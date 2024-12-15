İngiltere'de William ve Kate tahta erken geçmeye hazırlanıyor

Bu yılın başında kanser olduğu duyurulan İngiltere Kralı Charles’ın tedavisi devam ederken, ABD basınına konuşan kraliyet kaynakları, tedavi sürecinin Kensington Sarayı üzerinde derin bir etki oluşturduğu ve Prens William’ın tahta çıkışına yönelik hazırlıkları hızlandırdığını söyledi.





People dergisine konuşan kraliyet yazarı Sally Bedell Smith, 76 yaşındaki Kral Charles’ın görevlerini her zamanki kararlılıkla yerine getirdiğini, ancak tedavi sürecindeki sınırlamalar nedeniyle Prens William’ın daha fazla sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, “Kendisi ve Kate, gelecekteki rollerine beklediklerinden daha erken hazırlanıyor” şeklinde konuştu.





‘FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK VAR’

İngiltere merkezli Mirror’da yer alan habere göre, Kensington Sarayı’ndan ismi verilmeyen bir kaynak, “Fırtına öncesi sessizlik hissi var. Hayatlarının en büyük görevi için sırada onlar var ve tabii ki Kate Middleton’ın sağlığı öncelik kazandı, ancak aynı zamanda herkesin bir adım geri çekilip şu anda neyin önemli olduğunu anlamasını sağladı” dedi.





Ayrıca, tahtta muhtemel görev değişimine ilişkin planlarının hazır olduğunu belirterek, “Kurumun her zaman aklında olan bir şey” diye kaydetti.





‘WILLIAM VE KATE DURUMUN FARKINDA’

İngiltere ve ABD basınında hem William hem de Kate’in yaklaşan yeni sorumluluklarının “giderek daha fazla farkında” olduklarına ilişkin haberler çıkarken, Prens William son olarak, 7 Aralık’ta Paris’te Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılış törenine Kral Charles’ın yerine gitmişti.





Kral Charles’ın sağlık durumu endişe verici seviyeye gelmiş durumda. Kraliyet uzmanları, 75 yaşındaki Kral Charles’ın kanserle mücadelesinin ciddi boyutlarda olduğunu ve sarayın bir cenaze töreni planladığını belirtiyor. “Operasyon Menai Bridge” adı verilen ölüm sonrası planlar, kralın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hızlandırıldı.