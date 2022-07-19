İngiltere'de yeni başbakan için iki isim öne çıkıyor

Sonbaharda yeni bir başbakan seçilene kadar görevde kalacağını açıklayan Johnson'ın bir an önce başbakanlık görevini geçici olarak bir başkasına devretmesi için çağrıların artmasıyla hükümet için güven oylaması yapılması kararı alınmıştı.

Televizyon tartışma programı iptal edildi

Adaylık yarışmasında ise bugün Sky News televizyonunda yayımlanacağı duyurulan adaylar arasındaki üçüncü tartışma programı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın katılmayacaklarını söylemelerinin ardından iptal edildi.





Karar, ikilinin dün ITV televizyonunda yayımlanan programda birbirleriyle sert tartışması sonrası alındı. Truss, Sunak'ı vergileri artırarak büyümenin önüne kesmekle suçladı. Sunak, kendisinin de diğer tüm adaylar gibi vergileri azaltmak istediğini ancak bunu sorumlu bir şekilde yapacağını söyledi.





Vergileri azaltmakta kararlı olduğunu belirten Truss ise halkın modern ve birlikte hareket eden bir Muhafazakar Parti istediğini söyledi.





Ticaret Bakan Yardımcısı Penny Mordaunt ise savunduğu vergi indirimlerinin enflasyona yol açmayacağını öne sürdü.





Adayların tümü, başbakan olmaları halinde erken seçime gitmeyeceklerini ve Boris Johnson'a yeni kabinede görev vermeyeceklerini söyledi.





Truss'ın 'Türkiye planı' İngiltere'de Times gazetesi Cumartesi günü, adaylardan Liz Truss'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri Ruanda'ya gönderme programına Türkiye dahil başka ülkeleri de dahil etmek istediğini yazmıştı. Gazeteye konuşan Dışişleri Bakanı Truss'a yakın bir kaynak, Truss'ın Ruanda'yla yapılan anlaşmanın bir benzeri için Türkiye'yi "potansiyel" olarak gördüğünü söylemiş, "Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Times gazetesindeki haber sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı:

"İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç de, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" dedi.



Sunak yarışa önde başladı Birinci oylamada Rishi Sunak 88, Penny Mordaunt 67, Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37, Suella Braverman 32 oy almış; 30'dan az oy alan Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ve eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt elenmişti.

Daha önceki oylamalarda elenen adaylardan Jeremy Hunt, Sunak'ı; Braverman ise Truss'ı destekliyor.

Başbakan Boris Johnson, liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıkladı.

7 Temmuz'da istifasını sunan ve partisinin yeni lideri seçilene dek başbakanlık görevini sürdüreceğini duyuran Johnson, kabinesindeki bakanları kendisinin yanında olmaları için ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylemişti.







