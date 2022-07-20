İngiltere'de yeni başbakanı belirleyecek dördüncü oylamayı yine Sunak önde tamamladı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesi sonrası partide liderlik yarışı sürüyor. Salı günü partinin meclis grubunda yapılan dördüncü oylamayı Rishi Sunak 118 oyla yine ön sırada tamamladı.





En az oyu alan Kemi Badenach elendi. Böylece liderlik yarışında aday sayısı üçe indi.





Salı günkü oylamaya katılan adaylar ve oy dağılımı:





Rishi Sunak (eski Maliye Bakanı) 118

Penny Mordaunt (Ticaret Bakan Yardımcısı) 92

Liz Truss (Dışişleri Bakanı) 86

Kemi Badenach (eski Kadın ve Eşitlikler Bakan Yardımcısı) 59

Çarşamba günü parlamentoda yapılacak beşinci oylamanın ardından geriye kalan son iki adaydan parti lideri ve başbakan belirlenecek. Son oylama için160 bin Muhafazakar Parti üyesi oy kullanacak. Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak.



