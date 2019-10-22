İngiltere'de yeni Brexit gelişmesi: Reddedildi

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.





tr.euronews.comda yer alan habere göre Böylece Başbakan Boris Johnson'ın 31 Ekim tarihinde AB'den ayrılmak için verdiği taahhüdün gerçekleşmesi neredeyse imkansız hale geldi. Avam Kamarası'nda yapılan kritik oylamada hükümetin teklifi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.





Önerisi kabul edilmeyen Johnson, Brexit anlaşmasının yasalaşması sürecine ara vereceğini açıkladı.





'Parlamento teklifimi reddederse erken seçime gideriz'





Avam Kamarası'ndaki oylama öncesinde açıklamalarda bulunan Başbakan Johnson, 31 Ekim tarihinde AB'de ayrılmak için hala kararlı olduğunu yineledi.





Johnson, "Parlamento Brexit'in olmasını engellerse ve her şeyin ocak ayına hatta daha geç bir tarihe ertelenmesine neden olursa, hükümet bu şartlar altında çalışmaya devam edemez. Büyük üzüntüyle söylüyorum ki bu durumda yasa tasarısını geri çekerek genel seçimlere gitmek zorunda kalırız." dedi.





Johnson'ın bu aşamada nasıl bir adım atacağı netlik kazanmadı.





Avam Kamarası ilk onayı vermişti





Londra ile Brüksel arasında geçtiğimiz günlerde varılan anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için İngiltere'de iç hukuka aktarılması gerekiyor. Bu süreçte anlaşmanın maddelerinin incelenmesi için Avam Kamarası ilk onayı vermişti.





Ancak tasarının kesin olarak yasalaşması için Avam Kamarası, Lordlar Kamarası ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayları gerekiyor. Normal işleyişte bu süreç haftalar sürebiliyor.





'Ne olursa olsun' 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılma sözü veren Başbakan Boris Johnson, bu nedenle sürecin Avam Kamarası etabını 3 güne sığdıracak bir öneri sunmuştu.





Söz konusu öneri muhalefet üyeleri tarafından 'gülünç' olarak nitelendirilmişti.