Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de yıllar sonra bir ilk /08 Aralık 2022 11:30

İngiltere'de yıllar sonra bir ilk

Enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa’da İngiltere, yıllar sonra yeni bir kömür madeninin çalıştırılmasına onay verdi. Bu İngiltere’de onlarca yıl aradan sonra bir kömür madenine onay verilmesi olarak kayda geçti. Gelişme küresel iklim değişikliğinin hızlanması konusundaki kaygıları arttırıyor.

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West Cumbria Mining adlı şirket tarafından işletilecek madenden çelik endüstrisinde kullanılmak üzere taş kömürü çıkarılacak. Madenden çıkarılacak ve kok hale gelme özelliğine sahip kömür, elektrik üretimi amaçlı değil daha çok çelik endüstrisinde kullanılıyor.

İlk olarak 2014 yılında sunulan yeni madene ilişkin proje iklim değişikliğine karşı mücadeleyi savunan gruplar tarafından sert şekilde eleştirilmişti. O tarihte projeyi eleştirenler arasında ünlü iklim aktivisti genç Greta Thunberg ve Greenpeace örgütü de yer almıştı.

200 milyon dolara mal olacak madenin 500 kadar bir yeni istihdam yaratacağı belirtiliyor. Yetkililer burada üretilecek kömürün yaklaşık yüzde 80’inin diğer Avrupa ülkelerine ihraç edileceğini belirtiyorlar. Madende üretimin 5 yıl içerisinde başlaması planlanıyor. Madende 50 yıl üretim yapılabilecek bir kapasite olduğu ifade ediliyor.

Kömür tüketimi küresel ısınmanın etkilerine karşı gaz emisyonlarının artmasına neden oluyor. Hali hazırda aslen İngiltere 2050 yılına kadar atmosphere zarar veren gaz salınımlarını sıfıra düşürme taahhüdünde bulunmuş ülkelerden biri. İngiltere son derin madenini 2015 yılında kapatmıştı.
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