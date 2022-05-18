İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9 ile 40 yılın zirvesinde

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)'nin açıkladığı verilere göre enflasyondaki yükselişlin en önemli nedeni, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış.







Nisan ayındaki artışın dörtte üçü enerji faturalarındaki yükselişten kaynaklandı.





ONS, restoran ve kafelerin menülerindeki tüm ürünlerin fiyatlarının arttığını ve bunun, pandemi sırasında işletmelerin toparlanmasına yardımcı olmak için turizm sektöründe yüzde 12,5'e düşürülen KDV oranının, Nisan ayında yeniden yüzde 20'ye dönmesinden kaynaklandığını açıkladı.





İngiltere'de benzinin ortalama litre fiyatı, Nisan 2022'de litre başına 1,62 sterlin ile ONS kayıtlarındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Benzinin litre fiyatı geçen yıl 1,26 sterlindi.





