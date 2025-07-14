İngiltere'de yolcu uçağı düştü!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Southend Havalimanı, korku dolu anlara sahne oldu. Hollanda'nın Lelystad şehrine gitmek üzere havalanan Beech B200 tipi küçük yolcu uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Yere çakılan uçak bir anda alev topuna dönüşürken, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kazanın ardından ölü ya da yaralı sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Essex polisi, olay yerinde tüm acil servislerin yoğun bir şekilde müdahale ettiğini ve bölgedeki halktan kazaya yakın alanlardan uzak durmaları istendiğini belirtti.





Southend Havalimanı yetkilileri, dört uçuşun iptal edildiğini duyururken, kazaya ilişkin detaylı açıklamanın kısa sürede yapılacağını aktardı. İtfaiye ekipleri, saat 15.58'de müdahale başlattıklarını, çevre bölgelerden takviye ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini açıkladı.