'İngiltere'de yüz binlerce ölüm' uyarısı





İngiltere'nin koronavirüs politikalarını eleştirenlerden 'Büyük Çiftlik Büyük Grip Getirir' kitabının yazarı ve epidemiyolog Rob Wallace, "Fiili ihmal kampanyası, Muhafazakarların korumaya çalıştıklarını iddia ettikleri en zayıf kesimden yüz binlerce insanın ölümüne yol açar" uyarısında bulundu.





İleri Haber'de yer alan röportaja göre, Wallace, İngiltere'nin toplu bağışıklığın geliştirilmesi uygulamasıyla ilgili şu yorumu yaptı:





"Muhafazakarlar da ABD gibi özünde sağlık sisteminin en iyi tedavi yolu olduğunu reddediyor. Hükümet geç tepki vermiş olmasını, Covid-19’un nüfus içinde yayılması ile en zayıf kesimleri koruyacak bir toplu bağışıklık oluşmasını sağlama şeklinde pazarlamaya çalışıyor.





Bu, doktor yeminindeki 'zarar vermeyeceğim' prensibinin tam tersi. Bu 'hadi olabildiğince zarar verelim' demek.





Toplu bağışıklık salgın sürecinde en iyi tabirle salgının pahalıya mal olmuş, yararlı bir ek ürünüdür. Yeterince insanın son salgından kalma antikorları taşıması sonucu hastalanabilir nüfusun yeterince düşük olmasından ötürü yeni bir enfeksiyonun varlığını sürdürememesi, bu sayede hastalığa daha önce yakalanmayanların bile korunabilmesidir. Ama bu çoğunlukla, söz konusu patojenin nüfus dışında evrimleştiği durumlarda, geçici bir etkiden ibaret olarak kalır.





Bunun yerine söz konusu bağışıklığı aşı kampanyalarıyla sağlarız. Çoğu zaman bunun etkili olması için nüfusun çoğunluğunun aşılanmış olması gerekir. Bu da aşı üretiminin piyasaya kazanç sağlamıyor olması dışında bir sorun teşkil etmez, zira neredeyse hiç kimse aşıdan ölmez.





Ölümcül bir pandemik söz konusu olduğunda hiçbir kamu sağlık sistemi post-hoc bir ikincil yan etkiyi işlevsel bir hedef olarak görmez. Nüfusun bizzat hayatını korumakla yükümlü hiçbir hükümet böyle bir patojenin kontrolsüzce yayılmasına izin vermez. İstedikleri kadar yayılımı “geciktirmekten” bahsedebilirler; sanki tepki vermekte çoktan geç kalmış bir hükümet böyle sihirli bir kontrol sağlayabilirmiş gibi… Fiili ihmal kampanyası, Muhafazakarların korumaya çalıştıklarını iddia ettikleri en zayıf kesimden yüz binlerce insanın ölümüne yol açar."





İngiltere'yi 'gücü kalmamış bir imparatorluk' olarak tanımlayan Wallace, başarısızlığın bir çözüm gibi pazarlandığını savundu.





Evlerinden çalışan kesim dışında işçilerin işe gitmesini de eleştiren Wallace, şu ifadeleri kullandı:





"Emekçilere harcanabilir asker muamelesi yapılıyor. Bu sadece cephede değil ülke içinde de geçerli. Ortada İtalyan nüfusunu Çin’dekinden daha beter bir şekilde kırıp geçen bir virüs var ve sermaye sanki işler -kendi işleri- yolundaymış gibi davranıyor. İşin biyoloji laboratuvarı düzeyinde önlemler olmaksızın devam etmesine müsaade eden bir uzlaşmaya varmak hem işçilerin konumuna zararlıdır -zira ne derlerse onaylayacağınız anlamına gelir- hem de tüm ülkenin sağlığına.





Sendikanızın meşruiyeti için olmasa da hem kendinizin hem de iş arkadaşlarınız ve toplumunuzun en zayıf üyelerinin hayatı için bu fabrikaları kapatmanız gerek! İtalya’da vakalar o kadar baş döndürücü bir hızla artıyor ki bireysel karantina ve çalışma koşulu pazarlıklarının salgını durdurmaya yetmeyeceği çok açık. Kovid-19 fazlasıyla bulaşıcı ve böyle bir tıbbi kördüğüm içinde yarım yamalak önlemlerle geçiştirilemeyecek kadar ölümcül. İtalya ülkeyi mahveden bir virüs işgaliyle kapıdan kapıda, evden eve savaş veriyor.





Demek istediğim şu ki İtalya’nın artık kendini toparlaması lazım!





Evet, işçiler tehlikeli dönemlerde, ölümcül salgınlarda bile, çoğu zaman göğün başımıza yıkılmasını engeller. Ama eğer söz konusu iş toplu karantina döneminde gerekli olan gündelik işlerin yürümesi değilse durdurulmalıdır. Dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkelerde de görüldüğü gibi, ulusun kamu sağlığı adına işi bırakan işçilerin maaşlarının ödenmesi de hükümetin sorumluluğu olmalıdır."