Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'deki aşı pasaportu için pilot uygulama tarihi belli oldu /04 Nisan 2021 20:31

İngiltere'deki aşı pasaportu için pilot uygulama tarihi belli oldu

İngiltere'de uygulanacağı belirtilen koronavirüs aşı pasaportu için pilot uygulama tarihinin 15 Nisan olarak kararlaştırıldığı ifade edildi.

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İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı pasaportu uygulamasının 15 Nisan’da pilot uygulama olarak başlatılması planlanıyor. Eğlence sektörü de uygulamaya dahil olacak. 

İngiltere'de Covid-19 aşı pasaportu pilot uygulamasının bu ay başlatılacağı belirtildi. 15 Nisan'da FA Kupası Finali ile Wembley Stadyumunda başlayacak olan pilot uygulama ile beraber Liverpool`daki 4 eğlence merkezinin de uygulamaya dahil olacağı belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aşı pasaportu pilot uygulamasıyla ilgili yarın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğlence sektörünün geçen yıldan itibaren uğradığı darbe göz önüne alındığında, işletmelerin daha erken açılmasına yardımcı olabilecek her şey dikkate değer olmalıdır" dedi.

Son 24 saatte 10 can kaybı

İngiltere'de son 2 gündür Covid-19'dan 10 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 836'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 2 bin 297 vaka kaydedildiği ve toplam vaka sayısının 4 milyon 359 bin 388'e ulaştığı ifade edildi.

Galler ve Kuzey İrlanda verileri dahil edilmedi

Sağlık Bakanlığı, açıklanan günlük Covid-19 verilerine Paskalya tatili nedeniyle Galler ve Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil edilmediğini açıkladı.

5 milyonda fazla kişi iki doz aşı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise toplam 31 milyon 523 bin 10 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 5 milyon 381 bin 745 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.
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