Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'deki Brexit kaosu sürüyor /15 Eylül 2021 11:34

İngiltere'deki Brexit kaosu sürüyor

İngiltere, tedarik zinciri sorunlarını gerekçe göstererek Avrupa Birliği'nden (AB) gelen mallar üzerindeki tam kapsamlı gümrük kontrollerini 2022 ortasına kadar erteleyeceğini duyurdu.

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Londra yönetimi, "Gözden geçirilmiş çizelge işletmelere yeni süreçlere uyum sağlamak için daha fazla zaman kazandıracak" açıklamasında bulunuldu.

İngiliz Kabine Ofisi Bakanı Lord David Frost, "İşletmelerin sınırda yeni sorunlarla uğraşmak yerine pandemiden kurtulmaya odaklanmalarını istiyoruz, bu nedenle tam kapsamlı sınır kontrollerini uygulamaya koymak için pragmatik yeni bir zaman çizelgesi belirledik" açıklamasında bulundu.

Yeni plana göre tam kapsamlı kontrollere 1 Ekim yerine 1 Ocak 2022'de başlanacak. AB'den yapılan gıda ithalatında sınır kontrolü ön bildirim formunun kullanımı da yine 1 Ocak 2022'ye kaydırılacak.

Ayrıca uygulamaya alınması planlanan güvenlik sertifikası ve İngiltere'den AB ülkelerine yapılan gıda ürünleri ihracatı için 1 Ekim 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan Sağlık İhracat Sertifikası'nın da 1 Temmuz 2022'ye ertelendiği belirtildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden resmi olarak 1 Ocak 2021'de ayrılmasının ardından yaşanan süreç iki taraf için de sorunlu geçti. Hem Fransa'nın hem de İngiltere'nin sınır kapılarında uzun kamyon kuyrukları oluştu ve gecikmeler özellikle taze gıda ürünlerine zarar verdi. İngiltere'de birçok süpermarketin rafları boş kaldı.

Sorun pandemi sırasında daha da büyüdü zira küresel tedarik zincirleri sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesintiye uğradı. Bu kesintinin bir diğer önemli nedeni de Covid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarının yaşanması ve Brexit nedeniyle birçok çalışanın İngiltere'den ayrılması oldu.
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