Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'deki protestolarda o ismin heykeli yıkıldı /07 Haziran 2020 22:36

İngiltere'deki protestolarda o ismin heykeli yıkıldı

Siyahi ABD'li George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında İngiltere'de düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli yıkıldı.

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ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar İngiltere'de de devam ediyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Bristol kentindeki gösteride köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli yıkıldı. Protestocular, ABD'de polisin ölmeden önce George Foyd'a yaptığına atfen yere indirdikleri heykelin boynuna dizleriyle bastırdılar.

Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.

6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika'ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor.

İsmi hâlâ Bristol kentindeki sokak ve binalara verilmiş durumda.

İngiltere'de protestolar

Bristol'ün dışında Londra'daki ABD Büyükleçiliği önünde, Nottingham, Manchester ve Edinburgh'da da ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

Sağlık Bakanı ve emniyet yetkilileri göstericileri koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırırken İşçi Partili gölge Dışişleri Bakanı Lisa Nandy, "İnsanlar ırkçılık karşısında sessiz kalamazlar" dedi. BBC'de Andrew Marr Şov'a katılan Nandy, Gençlerin seslerini duyurma hakları olduğunu ama bunu yaparken sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi: "Özgür bir toplumda yaşamanın en önemli tarafı insanların çıkıp protesto yapabilmeleridir"
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