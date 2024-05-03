İngiltere'deki yerel seçimlere İşçi Partisi'nin büyük zaferi damga vuruyor

Euronews'te yer alan habere göre İngiltere'de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için 100'den fazla seçim bölgesinde düzenlenen yerel seçimlerde sonuçlar ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin zaferine işaret ediyor.



Ülkenin kuzeyinde bir milletvekilliği ve birçok belediyenin kontrolünü kazanarak iktidardaki Muhafazakarlara ağır kayıplar verdiren İşçi Partisi, Başbakan Rishi Sunak üzerindeki baskıları arttırdı.



14 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre bir önemli belediye başkanlığını korudu, ancak üç belediye meclisindeki kontrolünü kaybetti.



Sonuçlar, bu yıl yapılacak genel seçimler öncesinde İşçi Partisi'nin iktidara gelebileceğini gösteren kamuoyu yoklamalarının sandıktaki denemesi olarak değerlendirildi.



Seçmenler perşembe günü İngiltere genelindeki yerel yönetimlerde 2 binden fazla koltuk ve başkent Londra da dahil olmak üzere bir dizi önemli belediye başkanlığı seçimi için oylarını kullandı.



Londra'daki belediye başkanlığı seçim sonucunun cumartesi günü açıklanması ve İşçi Partili Sadık Han'ın koltuğunu koruması bekleniyor. Anketler West Midlands belediye başkanlığını ise Muhafazakarların elde tutacağını gösteriyor.



İşçi Partisi'nin Blackpool'da sarsıcı galibiyet



Güney Blackpool Muhafazakar milletvekilinin lobicilik skandalı nedeniyle istifa etmesinin ardından seçime giren tek parlamento koltuğu oldu.



Ülkenin kuzeybatısında yer alan kentteki ara seçimi İşçi Partisi adayı Chris Webb 10 bin 825 oyla kazandı. Muhafazakar aday David Jones 3 bin 218 oyla kaybederken, sağcı popülist Reform UK partisi üçüncü oldu.



İşçi Partisi lideri Keir Starmer Güney Blackpool'daki sarsıcı galibiyeti "bugünün en önemli sonucu" olarak değerlendirdi ve "Bu, seçmenlerin Rishi Sunak'ın Muhafazakarlarına doğrudan bir mesaj gönderme şansına sahip olduğu tek yarışmadır ve bu mesaj, değişim için ezici bir oydur." dedi.



Uzmanlar, 2019 sonuçlarına göre İşçi Partisi'ne verilen oylarda yüzde 26'lık artışın, savaş sonrası ara seçim tarihindeki en büyük üçüncü oy oranı olduğunu bildirdi.



Muhafazakarlar Tees Vadisi'nde belediye başkanlığını korudu



Öte yandan Muhafazakarların şimdiye kadar açıklanan sonuçlara göre bu seçimlerdeki en büyük başarısı ülkenin kuzeydoğusundaki Tees Vadisi'nden geldi.



Partinin adayı Ben Houchen bu metropol bölgesindeki önemli belediye başkanlığı koltuğunu rakibi İşçi Partili rakibi Chris McEwan'ın 63 bin 141 oyuna karşı 81 bin 930 oy ile korumayı başardı.



Muhafazakar Parti'nin Başkanı Richard Holden oyların sayılmaya başladığı yerel seçim gecesini zor bir gece" olarak değerlendirdi. Holden bir radyo programına yaptığı açıklamada "Açıkçası harika bir sonuç değil." dedi.



Sunak'ın liderliğindeki Muhafazakarlarsavunma harcamalarının arttırılması ve yasadışı sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine ilişkin tartışmalı planının kabul edilmesinin kendilerine avantaj sağlamasını umuyordu. Ancak son günlerde partiden gelen bazı istifalar, başbakanın görevini bırakması çağrılarını yeniden alevlendirdi.



Uzmanlara göre şu ana kadarki sonuçlar Muhafazakarların son 40 yılın en kötü yerel seçim sonuçlarını alabileceklerini ve genel seçimlerde de yenilgiye uğrayacaklarını gösteriyor.