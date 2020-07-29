İngiltere'den Berlin'e dönen Türk çift Almanya'yı alarma geçirdi

Almanya çiftle ilgili acil temas takip başlattı ve çiftle temasta bulunan 50 kişiyi karantinaya aldı. Test yapılan 50 kişiden 13'ünün korona testi pozitif çıktı.

The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, Berlin'de son bir haftada 234 yeni Covid-19 vakası görüldü.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, taksi şoförü ile karısı Manchester'a yakınlarını ziyarete gitti ve 16 Temmuz'da Almanya'ya döndü. Ryanair ile dönen çifte dönüşlerinden altı gün sonra Covid-19 teşhisi konuldu.

Karantinaya alınarak koronavirüs teşhisi konulanlar arasında çiftin dört çocuğu ile büyükanneleri de bulunuyor.

Bild gazetesine konuşan Berlin'in Spandau bölgesi yerel sağlık birimi yetkilisi Gudrun Widders, aileden hiçbir ferdin hastanede tedavi olmasına gerek görülmediğini söyledi.

Widders, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada da sağlık biriminin Ryanair ile iletişime geçmeye ve uçaktaki diğer yolcuların bilgilerine erişmeye çalıştıklarını söyledi. Widders, "Şimdiye kadar bir yanıt almadık" dedi.

Ryanair ise Alman yetkililere gerekli bilgileri sunduklarını söyledi.

Bild gazetesine konuşan Berlin'in Spandau bölgesi yerel sağlık birimi yetkilisi Gudrun Widders, aileden hiçbir ferdin hastanede tedavi olmasına gerek görülmediğini söyledi.





Widders, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada da sağlık biriminin Ryanair ile iletişime geçmeye ve uçaktaki diğer yolcuların bilgilerine erişmeye çalıştıklarını söyledi. Widders, "Şimdiye kadar bir yanıt almadık" dedi.





Ryanair ise Alman yetkililere gerekli bilgileri sunduklarını söyledi.





Havayolu şirketinden bir sözcü, "Ryanair düzenli olarak, yolcuların iletişim bilgilerini talep eden kamu sağlığı yetkilileriyle temas halinde" dedi. Guardian'a konuşan sözcü, Berlin'in Spandau bölgesi sağlık yetkililerinin şirketle 22 Temmuz'da iletişime geçtiklerini ve Avrupa kişisel veri koruma düzenlemesi GDPR kapsamında gerekli belgelerin sağlanması için yanıt verdiklerini ifade etti. Sözcü ayrıca, Alman sağlık yetkililerinin ise beş gün sonra cevap verdiğini ve istenilen yolcu bilgilerini kendilerine ilettiklerini belirtti.





Ama aynı uçaktaki bir yolcu Guardian'a ulaşıp havayolu şirketinin kendisiyle iletişime geçmediğini ve kaygılı olduğunu söyledi.





Guardian'a ulaşan yolcu Anthony Harrison, "Uçakta Covid-19 bulaşmış olma ihtimaliyle ilgili Ryanair'dan herhangi bir iletişim olmadı" dedi.





Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede temas takip uygulamaları büyük önem taşıyor.





Diğer yandan pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamalarıyla Ryanair, easyJet, British Airways ve Virgin Atlantic gibi Britanya'daki birçok havayolu şirketi de mali sıkıntılar yaşıyor, on binlerce kişinin işine son veriyor.





'Uçaklardaki filtre sistemi güvenli'

BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu havayolu şirketlerine 'yolcu sağlık konum formu' doldurulması tavsiyesinde bulunuyor. Bu formlarla sağlık yetkililerinin yolcuların temas takibini yapabilmesi amaçlanıyor.





Alman hükümetine kamu sağlığı danışmanlığı yapan Robert Koch Enstitüsü, Salı günkü açıklamasında havayolu taşımacılığının, her ne kadar yolcular sosyal mesafeye uyamasa da virüsün yayılmasını tek başına hızlandırmadığını söyledi.





Enstitünün Başkanı Lothar Wieler, "Modern uçakların havalandırmalarında filtre sistemleri var, bu da diğer seyahat araçlarına kıyasla daha güvenli bir ortam sağlıyor. Uçak genellikle enfeksiyon riskinin çok yüksek olmadığı bir yer" dedi.





Enstitüde görevli epidemiyologlardan Ute Rexroth, havayolu taşımacılığı kullananlar için salgının başlarında temas takip uygulaması yapmak istediklerini ama havayolu şirketlerinden verileri almak zor olduğu için uygulamanın kolay olmadığını, çok çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.





Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı da Salı günkü açıklamasında İspanya'ya seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Çarşambadan itibaren Berlin'de havalimanları şehre inenlere ücretsiz test imkanı sağlayacak.