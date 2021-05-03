İngiltere'den bir cesur karar daha! 21 Haziran itibariyle...

The Times'ın aktardığına göre bu karar restoran, bar, tiyatro ve sinemaların tam kapasiteyle açılabilmesi için alınıyor.







Bazı durumlarda yine maske kullanılması istenecek olsa da bu karar, mekanların 15 aydır ilk kez tam kapasiteyle açılabileceği anlamına geliyor





Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın bazı önlemlerin 21 Haziran'dan sonra da devam edeceğini açıklaması hizmet sektöründe endişeye yol açmıştı.





The Times, örnek olarak tiyatro ve sinemalarda insanlardan maske takmalarının isteneceğini belirtirken; havalandırmanın iyi olmadığı ve girişin yoğunlaşabileceği yerlerde de geniş önlem alınacağını aktardı.





Birleşik Krallık'ta yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 73'ü en az bir doz aşı oldu.