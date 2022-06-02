İngiltere'den bir garip 'maymun çiçeği' açıklaması

Batı ve Orta Afrika'da endemik olan ve genellikle hafif seyreden bu viral hastalığın yakın temas yoluyla yayıldığı biliniyor. Mayıs ayı başına kadar vakalar Afrika dışında nadiren görülüyor ve genellikle hastalığın endemik olduğu ülkelere yapılan seyahatlerle ilişkilendiriliyordu.



UKHSA ise salgının bu ülkelere seyahat edilmeden "insandan insana bulaşan ilk tür" olduğunu belirtti.



Ajans, İngiltere'deki 132 vakanın 111'inin eşcinsel, biseksüel veya erkeklerle cinsel ilişkiye giren diğer erkekler olduğunun bilindiğini duyurdu. Kadınlarda ise sadece iki vakaya rastlandığı kaydedildi.



Maymun Çiçeği tipik olarak grip benzeri semptomlara ve genellikle haftalar içinde kendiliğinden iyileşen irin dolu cilt lezyonlarına neden oluyor. Enfekte olanların çok küçük bir kısmı hayatını kaybediyor. Afrika dışında başta Avrupa olmak üzere hastalığın endemik olmayan bölgelerde neden yayılmaya başladığı henüz bilinmiyor.



Dünya Sağlık Örgütü, şu ana kadar Afrika dışındaki 30 ülkede 550'den fazla vakanın rapor edildiğini duyurdu.