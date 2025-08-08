İngiltere'den İsrail'in Gazze'yi işgal planına tepki

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'de güvenlik kabinesi tarafından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun teklifi üzerine kabul edilen Gazze Şeridi'ni işgali genişletme planına tepki gösterdi. Tekrardan iki-devletli çözüm için çağrı yaptı.





İSRAİL'E TEPKİ

Starmer, diplomatik bir çözümün mümkün olduğuna vurgu yaparken Tel Aviv yönetimine kararı yeniden gözden geçirmesi talebinde bulunuldu. Gazze'deki insani yardımın her gün kötüleştiğini de tekrar hatırlatan İngiliz Başbakan, kararın sadece daha fazla kan dökeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:





"İsrail Devleti'nin Gazze'deki saldırılarını genişletmesine dair kararı yanlış ve derhal tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Gazze'deki insani kriz her gün kötüleşiyor. Bu hamle ne çatışmayı bitirmeye yarayacak ne de esirlerin serbest bırakılmasına. Sadece daha fazla kan dökülmesine sebep olacak. Gazze'deki insani kriz her gün kötüleşiyor ve Hamas tarafından tutulan rehineler insanlık dışı koşullarda tutuluyor. İhtiyacımız olan şey ateşkes, insni yardımın artırılması, yapılacak bir anlaşmayla Hamas tarafından bütün rehinelerin bırakılmasıdır.





İKİ-DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Hamas Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol oynayamaz ve silahlarını bırakıp bölgeyi terk etmelidir. Müttefiklerimizle birlikte bölgede iki-devletli çözüm kapsamında barışı sağlamak için, sonunda İsrailli ve Filistinliler için aydınlık bir gelecek sağlayacak, uzun vadeli bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ancak iki tarafın da iyi niyetle katıldığı görüşmeler olmadan, bu fırsat gözümüzün önünde kayboluyor. Mesajımı net: diplomatik bir çözüm mümkündür, ancak iki taraf da yıkım yolundan uzaklaşmalıdır."





İKİ-DEVLETLİ ÇÖZÜM KONUSUNDA BATI VE ABD-İSRAİL KARŞI KARŞIYA

Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Paris yönetimi olarak eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda iki-devletli çözüm kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. Macron'un çağrısına birçok Avrupa ülkesinden destek geldi ve aralarında İngiltere ve Kanada'nın da olduğu ülkeler Fransa'nın tanıma kararına katılacağını bildirdi. İsrail'e en büyük silah satıcılarından olan Almanya'da ise devlet yetkilileri İsrail'e Gazze'deki insani kriz üzerine çağrı yapmış, şu an olmasa bile iki-devletli çözüm sürecinin sonunda Filistin'i tanımaya hazır olduğunu belirtmişti.