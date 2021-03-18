İngiltere'den Güney Kıbrıs'taki askeri üsleriyle ilgili çarpıcı karar

İngiltere ve Kıbrıs basını, Başbakan Boris Johnson yönetiminin Kıbrıs’taki iki üssü farklı beş noktadaki deniz aşırı üs ile beraber 'yenileyecek'.
Hint-Pasifik bölgesine 'daha fazla odaklanacak' olan İngiltere bu bağlamda Cebelitarık, Almanya, Kıbrıs, Umman ve Singapur’daki askeri üslerin 'sorunlara hızlı şekilde cevap verebilecek pozisyonda olmaları' planıyla hareket ediyor.
Dikelya üssü daha çok 'destek üssü' olarak bilinirken, Ağrotur ise askeri varlığın daha ağır olduğu ve Suriye ile Irak olmak üzere birçok noktada operasyonel destek veren üs olarak tanımlanıyor.