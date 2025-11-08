Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'den KKTC için vatandaşlık kategorisi atağı: Artık her soruda... /08 Kasım 2025 12:18

İngiltere'den KKTC için vatandaşlık kategorisi atağı: Artık her soruda...

İngiltere, resmi vize sorgulama platformundaki vatandaşlık bilgilerinin sorulduğu bölüme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için "Kıbrıs'ın kuzey kesimi" başlıklı bir seçenek ekledi.


İngiltere, resmi vize sorgulama platformunda “Pasaportunuz veya seyahat belgeniz üzerinde ibraz edilen vatandaşlığınız nedir?” sorusu ile sunulan ülke seçenekleri arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için yeni bir seçenek ekledi.

İngiltere’nin resmi kamu internet portalında vize başvuruları için rehberlik sunan sayfadaki ülkeler listesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ithafen “Kıbrıs” seçeneğinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için de “Kıbrıs’ın kuzey kesimi” başlıklı bir seçenek sunuldu.

RUM BASININDAN DÜZENLEMEYE TEPKİ

Söz konusu düzenleme Rum basınında “İngiltere, 51 yıl sonra Kıbrıs’ta fiili gerçekliği tanıyor mu?”, “Kuzey Kıbrıs’a Tayvan statüsü mü verilecek?”, “İngiliz hükümetinden garip adım: Kuzey Kıbrıs, resmi sitede milliyet olarak eklendi” gibi ifadelere yer verilen haberlere konu oldu. Haberlerde ayrıca diplomatik kaynaklara göre GKRY’nin Londra’dan açıklama talep ettiği detayına yer verildi.
