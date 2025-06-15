İngiltere'den kritik karar: Jetler dahil varlıklarını Ortadoğu'ya taşıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi için Kanada'ya yaptığı yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, Orta Doğu’daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını belirterek, “Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz. Bu tamamen bölge genelinde olası durumlarda destek amaçlıdır. Sürekli verdiğimiz mesaj tansiyonun düşürülmesi yönündedir. Bu nedenle attığımız her adım ve yaptığımız her görüşme, gerginliği azaltmaya yöneliktir” diye konuştu.





"İNGİLTERE'NİN ENDİŞESİ VAR"

Halktv'de yer alan habere göre Starmer, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı görüşmede İsrail'in güvenliğini de ele aldıklarını kaydederek, “İngiltere'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili uzun süredir devam eden bir endişesi var” ifadelerini kullandı.