Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'den milyarlık bir 'hayat öpücüğü' daha /17 Mart 2022 08:14

İngiltere'den milyarlık bir 'hayat öpücüğü' daha

İngiltere, tarihinin en büyük altyapı ihracat finansmanını Ankara ve İzmir arasındaki hızlı tren hattı için sağlayacağını açıkladı.

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Reuters'ın haberine göre İngiltere İhracat Finansmanı (UKEF) 503 kilometre uzunluğundaki projeye 2,1 milyar euro kredi sağlayacak.

COP26 İklim Zirvesi'ne evsahipliği yapan İngiltere'nin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada projenin Türkiye'nin ulaşım altyapısını karbonsuzlaştırmasında büyük rol oynayacağı belirtildi.

İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Türkiye'nin İngiltere için hayati bir ticaret partneri olduğunu söyleyerek bu anlaşmanın sürdürülebilir olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında İngiltere'deki şirketler ile demiryolu, sinyal ve elektrik sistemlerini sağlamaları için yüzlerce milyon pound değerinde birkaç anlaşma imzalanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise açıklamasında anlaşmanın yeşil olduğunun altını çizerek İngiltere hükümeti ile işbirliğini geliştirmeyi umut ettiklerini belirtti.


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